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東京地鐵斬人案 疑犯：控訴父母「教育虐待」 (19:30)

日本東京都地鐵南北線東大前站周三（7日）發生兩名男子被斬傷案件，共同社周五引述辦案人員稱，被當場拘捕的43歲疑犯戶田佳孝聲稱，受到父母的「教育虐待」，導致不願上學，襲擊是「想讓世間的父母知道，行事過度會導致孩子去犯罪」。

案發在周三傍晚約6時55分（香港時間5時55分），43歲的戶田涉嫌用菜刀對正等候乘車的一名男子砍了3次。在場將戶田制服的3名乘客中，30多歲男性右手指受傷。日本放送協會（NHK）報道，本來一直保持沉默的戶田周四向警方承認罪責，並說：「由於父母過於注重教育，我初中時期過得很艱難。我想讓全世界那些想讓孩子考上東京大學的家長們知道，如果他們做得太過分，他們的孩子就會反抗，最終也會像我一樣犯罪。」

共同社引述辦案人員稱，戶田就選擇東大前站的原因解釋時稱，「站名中有東大兩個字，我覺得容易讓人聯想到教育虐待」，而事發時「瞄準了正好在附近的男性」，「只要能向世界展示我的想法，這個人死活都無所謂」。遇襲男子亦稱並不認識疑犯。NHK的報道亦稱，疑犯還曾作過「經濟上無力維持生計」的供述。據疑犯住所附近的居民稱，他4年前從東京搬到長野縣，一直獨居。

東京警視廳周五以涉嫌殺人未遂和違反《槍刀法》為由將戶田移送檢方。

（共同社）

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