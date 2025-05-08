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創「軟實力」一詞  美國學術泰斗奈伊逝世 (16:26)

美國哈佛大學周三（7日）公布該校名譽教授奈伊（Joseph Nye）離世，享壽88歲。奈伊是一名多才多藝且頗具影響力的政治學家及美國政策制定者，「軟實力」（soft power）一詞便是由他所創造。

法新社報道，奈伊周二（6日）與世長辭，他於1964年進入哈佛大學任教，曾擔任哈佛甘迺迪學院院長，並在前總統卡特與克林頓任內擔任政府職務。

這位新自由主義思想家共撰寫了14本書和200多篇期刊文章，研究領域涵蓋軍備控制與泛非主義等，但他最廣為人知的是在1980年代末期提出「軟實力」一詞。

軟實力指的是國家透過吸引力來取得主導地位的概念，此一理念如今遭到美國總統特朗普嘲弄。

相較於武力與經濟制裁等「硬實力」，軟實力包括能夠贏得他人支持的價值與文化。

奈伊在2004年出版的著作中提到這個主題時寫道：「軟實力，是讓別人也想得到你所追求的結果，

是一種吸引力，而非強迫他人。」他舉出的例子，包括時任總統羅斯福（Franklin Roosevelt）推行「睦鄰政策」後，美國在拉丁美洲的影響力日益增強；相反地，儘管蘇聯的硬實力日益壯大，莫斯科卻因為殘暴統治而失去了對東歐的控制。

特朗普自今年1月重返白宮以來，大幅削弱了美國的軟實力，包括取消對外援助、打壓國際學生，並試圖增加軍事開支。

奈伊今年2月接受法新社訪問，談及他如何看待特朗普的第2任期時寫道：「特朗普其實不是很了解權力，他只把這看作是脅迫與交易。」 

他指出，特朗普把短期成果誤認為長期效應。強硬的脅迫權力（例如關稅威脅）或許在短期內奏效，但從長遠來看，卻會促使他國減少對美國的依賴。」他指特朗普卸任後，美國或許能恢復一些聲

望，但特朗普已經破壞了人們對美國的信任。

奈伊也承認，單靠軟實力有其局限性。他在書中寫道：「優質的葡萄酒和芝士無法保證法國的吸引力，Pokemon遊戲的流行，也不能保證日本能達成他們希望的政策成果。」

（法新社/中央社）

相關字詞﹕軟實力；soft power 奈伊（Joseph Nye）；哈佛 編輯推介

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