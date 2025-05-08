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美國哥大撐巴人示威者佔領圖書館　校方報警拘75人 (16:33)

美國哥倫比亞大學數十名支持巴勒斯坦的示威者，周三（7日）下午闖入及佔領校內主要圖書館大樓部分範圍，其間令兩名大學保安受傷。校方其後報警，紐約警方拘捕了約75人。

今次是哥大自去年4月發生撐巴人示威者佔領校園內的漢密爾頓大樓（Hamilton Hall）後，再次報警求助。學生組織「哥倫比亞大學擺脫種族隔離」（CUAD）在社交網站公開的聲明及影片顯示，大批戴上面具的示威者闖入大學的巴特勒圖書館（Butler Library），佔據二樓一個房間，多人戴上頭巾。該款傳統黑白格子頭巾，一直被視為解放巴勒斯坦的象徵。另有網上影片可見，有示威者破壞書架並寫着「解放巴勒斯坦」字眼。

示威者將佔領的房間命名為「巴塞爾阿拉傑人民大學」（the Basel Al-Araj Popular University），有人站在桌上用擴音器講話，有人掛出寫有「為加沙抗議」標語、發放傳單，呼籲大學從受益於以色列入侵加沙的基金和企業中撤資。

校方先派校園保安官員警告示威者若拒絕離開，將面臨紀律處分或拘捕，示威者則在社交網站帖文指摘大學暴力鎮壓。至美東時間傍晚6時，學生收到通知需要清場，最後多人雙手被綁，由警方帶離圖書館及送上警方巴士。

哥大代理校長希普曼（Claire Shipman）稱，抗議活動雖僅限於圖書館一個房間內，但示威者選擇在學生準備期末考試時擾亂學術活動，是完全不可接受。紐約市長亞當斯亦在社交網站X表明，他們不會容忍任何形式的仇恨與暴力。（BBC/衛報）

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