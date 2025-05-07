德國新總理訪法重啟關係  設委員會強化防禦 (23:43)

德國國會5月6日舉行總理投票，基民盟（CDU）主席默茨在第二輪投票取得325票支持，跨過法定絕對多數門檻，正式當選新任德國總理。執政聯盟由基民盟/基社盟（CDU/CSU）與社民黨（SPD）組成，在國會擁有328席，默茨已於當晚在國會宣誓就職。

歐媒評論，這是一個「強烈信號，旨在重新修復過去幾年因與前總理朔爾茨（Olaf Scholz）出現緊張而被削弱的法德關係」。

歐洲對這場會面期待相當高。馬克龍周三與默茨肩並肩面對媒體，表示希望「法德連動」，建構兩國「系統性同步」的行動，以「共同應對歐洲面臨的挑戰」。

馬克龍在聯合記者會中說：「我們將成立法德防禦和安全委員會，定期開會，為共同的戰略挑戰提供行動應對措施。」

國際衝突同為兩國領袖會面重點。默茨表示，希望與法國、英國啟動歐洲核武威懾議題的討論。

馬克龍提及俄烏戰爭，認為俄國總統普京「毫無疑問不會遵守」自己單方面提出的3天停火提議，「就如先前那樣」。

以巴衝突方面，法國元首表示，加沙局勢處於「最危急時期」，並再次敦促以色列重新開放通往巴勒斯坦領土的人道主義援助通道。

兩人也指出，正「高度關注」日前快速惡化的印度和巴基斯坦交火。默茨呼籲雙方保持冷靜，「避免地區局勢升級」。

默茨下一站將前往波蘭首都華沙，同樣希望重啟低迷的關係，並於9日出訪布魯塞爾。周二晚他在電視訪問中形容自己為「非常歐洲的總理」，也曾多次公開表示，應加強歐洲主權，包括在軍事上。

（中央社）