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日本米價連漲17周 首相指示設法平抑 (23:10)

日本米價已連漲17周，即使釋出儲備米也難平抑米價，4月20日至27日的一周稻米平均售價每5公斤4233日圓（約230港元），比再前一周更貴。日本首相石破茂已指示執政黨自民黨和農林省研議平抑米價對策。

日本放送協會（NHK）報道，農林水產省（相當於農業部）彙整全國約1000家超市店鋪的稻米售價，每周公布米價。

 4月20至27日的一周之間的稻米平均售價是每5公斤（含10%消費稅）4233日圓，比更前一周貴12日圓，已連17周米價上揚。相較於去年同期，米價貴了2145日圓（約116港元）。

日本農林水產省分析米價上揚的原因，「儘管價格較低的儲備米陸續上市，但是市面上稻米數量仍少，儲備米以外的稻米價格持續漲，因此無法平抑整體米價」。

日本首相石破茂周三與執政黨自民黨政務調查會長小野寺五典舉行約40分鐘的會談，議題包括討論米價居高不下的主因，石破還指示研議平抑米價的對策。

會談後，小野寺對媒體表示，「首相說『沒讓民眾感受到米價有下降的感覺』，因此指示黨（執政黨自民黨）要與政府合作研議對策。也將與農林水產省討論，期待自民黨農林部會（小組）盡力討論出對策」。

（NHK/中央社）

相關字詞﹕日本；米價；首相；石破茂 編輯推介

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