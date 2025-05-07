拜登卸任後首專訪 批特朗普對俄綏靖做法 (21:12)

拜登（Joe Biden）告訴BBC，俄羅斯總統普京相信烏克蘭是俄國的一部分，他指任何相信和平協議內容若包含烏克蘭讓出領土，普京將就此停手的人都是「愚蠢」的。

當被問及特朗普政府暗示基輔應放棄領土以終止戰爭，拜登回應：「這是現代的綏靖。」

拜登說：「這到底是怎麼回事？哪位總統會這樣講話？我們不是這樣的人。我們重視自由、民主和機會，而非沒收。」

拜登接受BBC「今日」（Today）節目專訪之際，特朗普就職總統剛屆滿百日，他在這段期間重塑了美國內政及外交政策。

拜登在訪問中表示，自己擔憂「歐洲將對美國的確定性及美國領導地位失去信心」。他說：「我擔心我們在世界各地的盟友將開始懷疑，我們是否會留在過去80年來一直所處的位置。」

拜登也談到，特朗普及其高階官員今年2月在白宮與烏克蘭總統澤連斯基會面時爆發口角，讓他感到沮喪，並認為這有失美國精神。

當被問到是否認為特朗普的表現更像國王而非受憲法限制的總統，拜登回答：「他的表現不像是共和黨總統。」然而，他承認自己不像過去那樣擔心美國民主的未來，「因為我認為共和黨已開始意識到特朗普的意圖」。

（BBC/中央社）