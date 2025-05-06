以軍報復胡塞武裝  炸也門首都機場等目標 (23:51)

馬西拉電視台報道，位於首都薩那西南郊的一個軍事基地，以及距首都薩那以北約60公里的阿姆蘭省的一座混凝土工廠周二遭到空襲。也門居民告訴新華社記者，薩那國際機場、一座發電廠和另一個軍事基地等位於薩那北部的3處地點遭到空襲。

以軍6日下午發聲明證實，當天空襲了包括薩那國際機場在內的多處胡塞武裝目標。空襲摧毀了薩那國際機場的基礎設施，導致該機場徹底關閉。以軍稱，該機場與5日遭襲的荷台達港類似，被胡塞武裝用來轉運武器和人員，是用於「恐怖主義」目的。此外，以軍在聲明中還證實當天空襲了也門幾座發電站，以及位於薩那北部的一個混凝土廠。以軍說，該廠所生產的材料被用於修建隧道和軍事基礎設施。

以軍稱，此輪空襲是「有針對性的」，並盡可能採取了預防措施。以軍6日下午在社交媒體發布警告，要求薩那國際機場地區民眾迅速撤離。

獲伊朗支持的也門胡塞武裝為回應以軍擴大對加沙的軍事行動，周日（4日）發射的一枚導彈，罕有突破以色列的空防攔截系統，落在以國最大的特拉維夫本古里安機場範圍內，炸出一個數米闊、數米深的大坑及釀最少6人輕傷，部分國際航班因而要停飛數天。以色列總理內塔尼亞胡矢言報復。

（新華社/中央社）