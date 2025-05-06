以軍報復胡塞武裝  炸也門首都機場等目標 (23:51)

也門胡塞武裝控制的馬西拉電視台6日報道，也門首都薩那等多地當天下午遭到美國和以色列的密集空襲。以軍當天發聲明，證實空襲了包括薩那國際機場在內的多處胡塞武裝目標。外界相信這是以方報復胡塞武裝在周日發射導彈攻擊特拉維夫的機場一事。
馬西拉電視台報道，位於首都薩那西南郊的一個軍事基地，以及距首都薩那以北約60公里的阿姆蘭省的一座混凝土工廠周二遭到空襲。也門居民告訴新華社記者，薩那國際機場、一座發電廠和另一個軍事基地等位於薩那北部的3處地點遭到空襲。
以軍6日下午發聲明證實，當天空襲了包括薩那國際機場在內的多處胡塞武裝目標。空襲摧毀了薩那國際機場的基礎設施，導致該機場徹底關閉。以軍稱，該機場與5日遭襲的荷台達港類似，被胡塞武裝用來轉運武器和人員，是用於「恐怖主義」目的。此外，以軍在聲明中還證實當天空襲了也門幾座發電站，以及位於薩那北部的一個混凝土廠。以軍說，該廠所生產的材料被用於修建隧道和軍事基礎設施。
以軍稱，此輪空襲是「有針對性的」，並盡可能採取了預防措施。以軍6日下午在社交媒體發布警告，要求薩那國際機場地區民眾迅速撤離。
獲伊朗支持的也門胡塞武裝為回應以軍擴大對加沙的軍事行動，周日（4日）發射的一枚導彈，罕有突破以色列的空防攔截系統，落在以國最大的特拉維夫本古里安機場範圍內，炸出一個數米闊、數米深的大坑及釀最少6人輕傷，部分國際航班因而要停飛數天。以色列總理內塔尼亞胡矢言報復。