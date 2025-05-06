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CIA發影片策反官員  中國：赤裸裸政治挑釁 (21:02)

美國中央情報局（CIA）日前上架2部中文影片，呼籲中共高階領導人及基層為美從事間諜活動。中國外交部發言人林劍周二（6日）表示，美國公然誘騙中方人員投靠，是赤裸裸的政治挑釁，中方堅決打擊境外反中勢力的滲透破壞活動。

林劍在外交部例行記者會表示，長期以來，美方使用各種卑劣的手段竊取他國機密，干涉他國內政，顛覆他國政權，嚴重違背國際法和國際關係基本準則，嚴重危害國際安全和穩定。美國中央情報局在社交媒體發布的視訊是又一份證據確鑿的自供狀。

林劍表示，美方不僅對中國惡意抹黑攻擊，而且公然蠱惑誘騙中方人員投靠，甚至直接打中國政府官員的主意，是對中國國家利益的嚴重侵犯，是赤裸裸的政治挑釁。中方對此強烈譴責，並將採取一切必要措施，堅決打擊境外反中勢力的滲透破壞活動，堅定維護國家主權、安全、發展利益。

CIA日前上架2部各約3分鐘的中文短影片，第一部名為「選擇合作的原因：成為命運的主宰者」，描述一名高官於晚宴中出現焦慮，因為他感到在共產黨內有危機。第二部名為「選擇合作的原因：

創造美好遠景」，試圖引發中共內部較低階、爬升無望的官員共鳴。

中情局局長拉特克利夫（John Ratcliffe）此前受訪時聲稱，相信這些影片能夠突破「中國防火牆」，觸及相關人士；中情局的熱線電話已開通，希望中國人民站出來。

（中央社）

相關字詞﹕CIA；間諜；策反；中美角力 編輯推介

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