以色列欲長佔加沙遷移巴人 中法譴責 (20:12)

當地傳媒周一較早時報道，以色列安全內閣批准了擴大在加沙的軍事行動計劃。以軍總參謀長扎米爾周日表示，已向數萬名預備役軍人發出徵召令，以支持在加沙擴大軍事攻勢。內塔尼亞胡在社交平台上表示，今次行動目標是徹底擊敗哈馬斯，並在此過程中確保被扣押人質獲釋。他說，以軍將調整戰略，不再像此前那樣，在摧毀哈馬斯基礎設施後撤離。他還說，加沙的平民將被轉移，此舉是「為了他們的自身安全」。

路透社報道，以軍目前已控制了加沙三分之一領土，以色列官員稱新計劃下以軍將會全面佔領加沙，並安排加沙人向南遷，同時防範援助物資落入哈馬斯手中。報道引述以色列一名國防官員稱，軍事行動不會在美國總統特朗普下周出訪中東前展開。美國網媒Axios報道，美國總統中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）表示，希望在特朗普出訪中東前或期間，以哈能夠在停火和釋放人質談判上有進展。

以色列和哈馬斯今年1月達成加沙停火協議，但第二階段停火談判遲遲未能推進。以方以哈馬斯拒絕接受美國政府提出的後續停火方案和釋放人質為由，自3月18日起恢復對加沙大規模空襲及地面行動。

以色列國內民調顯示，大多數民眾傾向支持政府與哈馬斯達成停火協議，以確保人質安全獲釋。

（法新社/路透社/新華社）