紐瓦克機場上月雷達失靈分半鐘　多名員工受驚休假　航班陷混亂 (17:00)

紐瓦克自由國際機場（Newark Liberty International Airport）每年處理4800萬人次乘客，是美國東北部紐約地區的重要航空樞紐。彭博社引述匿名知情人士透露，這宗嚴重系統中斷事件發生在4月28日，持續近90秒。有線新聞網絡（CNN）報道，當時涉及15至20架航機。國家空中交通管制員協會（NATCA）周一（5日）發表聲明，證實該設施「曾短暫失去其控制下飛機的雷達信號和通訊，無法看見、聽見或與飛機溝通」。其中一名消息人士指出，當雷達或無線電失效時，系統沒有故障保護機制，意味着空管員只能等待系統恢復正常。

NATCA指上周的事件令部分空管員受驚嚇，部分人流淚，至少1人因壓力導致心悸。CNN報道，最少5名FAA員工因此事請假45天。FAA發表聲明，稱正致力確保紐約地區的機場通訊設備更加可靠，又承認頻繁故障會令空管員壓力加大，並證實費城負責處理紐瓦克航班升降的一些空管員因最近的事件而請假。

今次事件及由此導致的工作人員減少，造成紐瓦克機場出現長達一周的航班延誤和取消，單是周日就有超過三分一升降航班延誤，10%取消。彭博社指聯合航空削減了35個往返航班，每日有30班起飛航班的達美航空周一亦表示，因為空管樽頸影響而要取消「小量」航班。

自去年紐瓦克的空域管理職能由紐約州的另一處設施轉交至費城以來，FAA一直面臨人手短缺的問題，並不時出現技術故障。FAA目前的空管員數量比所需水平少約3000人。運輸部長達菲（Sean Duffy）早前表示，計劃在本周公布一項升級FAA裝備和設施的計劃，他亦在上周宣布將採取新措施增加招聘，包括一系列獎金鼓勵。（彭博社/CNN）