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巴西警方搗破Lady Gaga演唱會炸彈陰謀 (23:46)

巴西警方周日（4日）表示，他們挫敗一宗針對美國樂壇天后Lady Gaga於里約熱內盧科帕卡巴納海灘（Copacabana Beach）演唱會的炸彈攻擊計劃。該場演出於上周六舉行，吸引超過210萬人到場觀賞。

里約熱內盧州民政警察局在聯邦司法部的協助下指出，這宗陰謀由一個散播仇恨言論、試圖激進化青少年的極端團體策劃。該團體透過宣傳自殘與暴力內容，將其包裝成「社會歸屬感」的表現。

根據里約市政府數據，Lady Gaga此次演出吸引了約210萬觀眾，創下空前紀錄。

警方在聲明中指出：「嫌疑人正在招募成員，包括未成年人，企圖發動以土製炸彈與汽油彈為手段的協同攻擊行動。」

司法部表示，這些招募者自稱是Lady Gaga全球粉絲社群「小怪獸」（Little Monsters）的一員。

這次行動源於司法部網路行動實驗室（Cyber Operations Lab）的一份報告，該報告來自里約州警方提供的線報，揭露有數碼極端小組在網絡上使用暗語與極端主義符號，鼓動青少年從事暴力行為。

行動中，一名被視為該團體首腦的男子在南部的南大河州（Rio Grande do Sul）因非法持有槍械被捕；另一名居住在里約的青少年則因藏有兒童色情內容遭拘留。

警方共在里約熱內盧、馬托格羅索州（Mato Grosso）、南大河州，以及聖保羅州執行了十多宗搜索與扣押令。

（路透社）

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