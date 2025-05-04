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塞國總統訪美心臟病發 未見特朗普即返國  (22:01)

塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）因身體不適提早結束訪問美國行程，5月3日返回貝爾格萊德（Belgrade）一度入院治療，不過醫生說他情況「穩定」。據塞爾維亞廣播電視台3日晚上報道，總統武契奇已從軍事醫學院出院，並暫停公務活動直至康復。

法新社報導，財政部長馬里（Sinisa Mali）告訴國營的塞爾維亞廣播電視台說，武契奇下午5時過

後自塞國國軍醫院VMA出院，「有跟我說他感覺好一點」。馬利還表示，目前尚不清楚武契奇因健康問題是否會赴俄出席5月9日俄羅斯衛國戰爭勝利日活動，不過他認為武契奇會「遵守諾言」。

VMA院內的心臟科醫生丁西奇（Dragan Dincic）對媒體表示，武契奇狀況「穩定且良好」。他透露，武契奇在美出現「強烈胸痛」情況，美國醫生團測量的數據顯示他血壓過高。丁西奇說：「美國醫拜團隊執行所有必要的檢查，而總統未採納他們的建議，決定返國。」

現年55歲的武契奇4月30日抵達美國佛羅里達州開啟美國之行，原計劃與包括美國總統特朗普特使格雷內爾在內的美國多名官員會面。美國當地時間2日，武契奇因突發健康問題，臨時決定縮短在美行程，緊急返回塞爾維亞。

武契奇2019年曾因為心臟毛病住過院。他2017年當選總統之前，曾擔任過3年總理。

（中央社/新華社）

相關字詞﹕塞爾維亞；武契奇；美國；心臟病 編輯推介

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