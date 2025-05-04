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羅馬尼亞選總統 「特朗普式民族主義」受關注 (17:33)

羅馬尼亞周日（4日）舉行第一輪總統選舉，有可能看到極右的疑歐派候選人西米恩（George Simion）出線，被視為是「特朗普式」民族主義能否在歐盟崛起的試金石。

路透社報道，38歲的西米恩反對軍事援助鄰國烏克蘭、重炮批評歐盟領導層，還說自己贊同美國總統特朗普的「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）運動。

羅馬尼亞5個月前就曾試圖舉行選舉，但當時極右派的傑奧爾傑斯庫（Calin Georgescu）疑似在俄羅斯干預下爆冷勝出，後來法院裁定首輪投票無效，須重新舉行。傑奧爾傑斯庫被禁止再度參選下，接班的西米恩抓準民眾怨氣，民調聲望居高不下。

周日投票時間從上午7時持續至晚間9時（香港周一凌晨2時），選後旋即公布出口民調。

選前民調顯示，西米恩支持度約在30%左右，雖大幅領先競爭對手，卻未達50%門檻，如是者將需5月18日舉行第2輪決選。

西米恩的主要對手為兩名中間派人士：65歲的安東內斯庫（Crin Antonescu）和55歲的丹恩（Nicusor 

Dan），他們均採親歐盟、親北約和挺烏克蘭立場。而前總理蓬塔（Victor Ponta）政治立場從左派轉

為保守民族主義，民調雖排第4，但仍可能以黑馬之姿竄出。

（路透社/中央社）

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