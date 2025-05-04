金正恩視察重要坦克廠 (16:00)

朝中社續報道，朝鮮國防科學院和坦克工廠的工人、技術人員在研發坦克、裝甲武器和提高戰鬥性能方面取得顯著成果。

金正恩表示，科技工作者研發出整體式動力傳動裝置，提高坦克機動性能，進一步升級新型主動式防護綜合體和被動防護手段、電子戰綜合體，成果意味朝鮮式坦克核心技術的巨大進步。金正恩指出，要加快推進該軍工企業和相關企業現代化，建設具有尖端水平的大規模坦克、自行火炮生產能力，盡快全面更新朝鮮武裝力量的裝甲武器系統。

軍事記者出身的韓國國會議員庾龍源表示，朝鮮去年11月的武備展示會公開過跟是次新聞照片同款戰車，據照片背景展示板可見該款戰車屬「天馬」號系列。他推測金正恩視察的廠房是平安北道龜城的武器工廠，那兒似有生產坦克、自走炮、移動式發射台等。韓國的北韓大學院大學校長梁茂進認為，朝鮮致力常規武器現代化，是從烏克蘭戰爭中認識到，核武只起着威懾力，常規武器和無人機等尖端武器才是現代戰勝負因素。（朝中社/新華社/韓聯社）