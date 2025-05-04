明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時國際

金正恩視察重要坦克廠 (16:00)

【16:00更新】朝中社今日（4日）報道，朝鮮最高領導人金正恩視察了朝鮮一家重要坦克廠，並強調使朝鮮陸軍更迭列裝最新型坦克和裝甲車，取代上世紀裝甲武器，是武力建設和陸軍現代化的最重要問題。

朝中社續報道，朝鮮國防科學院和坦克工廠的工人、技術人員在研發坦克、裝甲武器和提高戰鬥性能方面取得顯著成果。

金正恩表示，科技工作者研發出整體式動力傳動裝置，提高坦克機動性能，進一步升級新型主動式防護綜合體和被動防護手段、電子戰綜合體，成果意味朝鮮式坦克核心技術的巨大進步。金正恩指出，要加快推進該軍工企業和相關企業現代化，建設具有尖端水平的大規模坦克、自行火炮生產能力，盡快全面更新朝鮮武裝力量的裝甲武器系統。

軍事記者出身的韓國國會議員庾龍源表示，朝鮮去年11月的武備展示會公開過跟是次新聞照片同款戰車，據照片背景展示板可見該款戰車屬「天馬」號系列。他推測金正恩視察的廠房是平安北道龜城的武器工廠，那兒似有生產坦克、自走炮、移動式發射台等。韓國的北韓大學院大學校長梁茂進認為，朝鮮致力常規武器現代化，是從烏克蘭戰爭中認識到，核武只起着威懾力，常規武器和無人機等尖端武器才是現代戰勝負因素。（朝中社/新華社/韓聯社）

相關字詞﹕朝鮮 金正恩 坦克廠 編輯推介

上 / 下一篇新聞