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美中情局製針對中國策反影片 前高官：前所未見 (18:30)

中美在關稅和貿易問題上僵持不下，情報對壘同樣升溫。美國中央情報局（CIA）周四（1日）在多個社交平台發布兩段中文影片，以「天助自助」等口號，公開呼籲中國官員或中共黨員為美國從事間諜活動。中國外交部暫時未有回應。

CIA發布的兩條影片各長約3分鐘，第一條名為「選擇合作的原因：成為命運的主宰者」，以一名高官於晚宴中的焦慮自述開展，圍繞他在中共內的危機感，認為自己命運「岌岌可危」。畫面之後帶到主角拿出手機聯繫CIA。第2部影片題為「選擇合作的原因：創造美好遠景」，內容試圖引發中共內部較低層、爬升無望官員的共鳴。兩段影片在中情局的短片分享網站YouTube、社交平台Facebook、Instagram、X和加密通訊軟件Telegram上架。

CIA局長拉特克利夫（John Ratcliffe）於霍士新聞（Fox News）周四播出的專訪中表示，這些影片向可以幫助美方竊取機密的人員解釋如何透過CIA暗網接觸，又相信這些影片能夠突破中國「防火牆」觸及相關人士。中情局去年發布中文「教學影片」，說明如何透過暗網聯繫，點擊率已達90萬。《紐約時報》引述美國官員稱，如果該「教學影片」未能有效突破中方防火牆，他們就不會製作最新的兩條短片。

美國喬治城大學亞洲研究教授、中情局前中國分析部門主管偉德寧（Dennis Wilder）表示，這些「招聘」影片在中情局針對中國的行動中是前所未見，北京將視之為美國升級間諜戰之舉，將會提升反情報計劃和揪出美國間諜的力度。

（金融時報/紐約時報/中央社）

 

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