烏克蘭網紅稱東京酒店牀底現陌生男　否認公開經歷為成名　涉事APA：正調查 (14:28)

來自烏克蘭、現居泰國的網紅納塔利（Natali）早前在社交平台發布片段，稱於日本東京都入住一間連鎖APA酒店時發現牀底躲着一名陌生男子，事件引發迴響，日媒J-CAST也有報道。APA酒店周四（5月1日）表示相關機關正在調查。有人質疑APA酒店牀底空間能否藏人，納塔利周四在Instagram以英文、日文回應稱，公開經歷非為了成名，也不是要詆譭日本，強調此為真實事件，「對於那些不相信我的人，我能理解，我只希望大家設身處地想一想，如果這件事發生在你們身上會是什麼感受？」
納塔利4月25日在Instagram發布影片表示，3月29日入住位於東京都一間APA飯店，翌日（3月30日）晚間察覺房間有異味，查看牀底時驚覺有一名亞洲面孔的男子，男子隨後爬出，她被嚇得僵住，男子趁機逃離現場。她大聲呼救引來酒店人員，並通報警方。警方在房間進行調查，於牀底發現疑似男子遺留的流動充電裝置和充電線。
納塔利事後向酒店追究責任，經協商獲退還3晚約8萬日圓（約4270港元）住宿費，惟她提出的1600美元「安慰費」遭酒店以「規定中沒有這個項目」為由拒絕。她曾要求查看閉路電視片段，酒店回應稱閉路電視沒有拍到該男子的相關畫面。涉事APA酒店接受日媒訪問時回應說，搜查機關正進行調查，暫無法對外說明。（中央社／J-CAST）