烏克蘭網紅稱東京酒店牀底現陌生男　否認公開經歷為成名　涉事APA：正調查 (14:28)

納塔利4月25日在Instagram發布影片表示，3月29日入住位於東京都一間APA飯店，翌日（3月30日）晚間察覺房間有異味，查看牀底時驚覺有一名亞洲面孔的男子，男子隨後爬出，她被嚇得僵住，男子趁機逃離現場。她大聲呼救引來酒店人員，並通報警方。警方在房間進行調查，於牀底發現疑似男子遺留的流動充電裝置和充電線。

納塔利事後向酒店追究責任，經協商獲退還3晚約8萬日圓（約4270港元）住宿費，惟她提出的1600美元「安慰費」遭酒店以「規定中沒有這個項目」為由拒絕。她曾要求查看閉路電視片段，酒店回應稱閉路電視沒有拍到該男子的相關畫面。涉事APA酒店接受日媒訪問時回應說，搜查機關正進行調查，暫無法對外說明。（中央社／J-CAST）