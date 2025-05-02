澤連斯基：礦產協議「真正平等」 (00:42)

烏克蘭與美國周四共同讚揚一項賦予華府優先開發烏克蘭礦產資源的協議，稱其為雙邊關係中的重大里程碑。美國一名高級官員表示，此協議將使總統特朗普在與俄羅斯談判時立場更為強硬。
克里姆林宮尚未對美烏周三簽署的協議發表評論。但俄羅斯前總統、現任俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）則聲稱，該協議代表特朗普已「迫使基輔政權屈服」，因為烏克蘭將需以礦產資源償還美國的軍事援助。
該協議於華盛頓簽署，並由特朗普總統大力推動，內容包括設立一項烏克蘭重建的聯合投資基金，作為特朗普尋求推動俄烏戰爭和平解決的一環。協議也賦予美國對烏克蘭新礦產開發項目的優先權，對於修補自特朗普1月上任以來與基輔之間緊張關係至關重要。目前該協議仍待烏克蘭國會審議通過。
美國財長貝森特（Scott Bessent）接受霍士商業新聞網採訪時表示：「這項協議將讓俄羅斯領導層看到，美國人民與烏克蘭人民之間沒有分歧，我們的目標一致。」
他補充：「這對俄國領導層是個明確訊號，也讓特朗普總統能以更有力的姿態與莫斯科談判。」
此番言論直指華府即使在特朗普重新掌權、外交政策出現劇變的背景下，仍與基輔保持一致。
烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）透過Telegram發表影片表示，他希望議會能盡速批准協議，並強調協議在準備過程中已有重大修改。他稱其為「真正平等的協議」，將為烏克蘭吸引投資、推動產業與法律體系現代化創造機會。
澤連斯基與貝森特皆指出，這份協議得以達成，與4月26日在羅馬出席教宗方濟各葬禮期間，澤倫斯基與特普的會談有重大關聯。
「這是梵蒂岡會晤帶來的首項成果，使這場會談具有歷史意義，」澤倫斯基表示。
烏克蘭外交部長西比加（Andrii Sybiha）指出，該協議是雙邊關係中的「重要里程碑」，有助於強化烏克蘭經濟與安全。