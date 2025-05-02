澤連斯基：礦產協議「真正平等」 (00:42)

克里姆林宮尚未對美烏周三簽署的協議發表評論。但俄羅斯前總統、現任俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）則聲稱，該協議代表特朗普已「迫使基輔政權屈服」，因為烏克蘭將需以礦產資源償還美國的軍事援助。

該協議於華盛頓簽署，並由特朗普總統大力推動，內容包括設立一項烏克蘭重建的聯合投資基金，作為特朗普尋求推動俄烏戰爭和平解決的一環。協議也賦予美國對烏克蘭新礦產開發項目的優先權，對於修補自特朗普1月上任以來與基輔之間緊張關係至關重要。目前該協議仍待烏克蘭國會審議通過。

美國財長貝森特（Scott Bessent）接受霍士商業新聞網採訪時表示：「這項協議將讓俄羅斯領導層看到，美國人民與烏克蘭人民之間沒有分歧，我們的目標一致。」

他補充：「這對俄國領導層是個明確訊號，也讓特朗普總統能以更有力的姿態與莫斯科談判。」

此番言論直指華府即使在特朗普重新掌權、外交政策出現劇變的背景下，仍與基輔保持一致。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）透過Telegram發表影片表示，他希望議會能盡速批准協議，並強調協議在準備過程中已有重大修改。他稱其為「真正平等的協議」，將為烏克蘭吸引投資、推動產業與法律體系現代化創造機會。

澤連斯基與貝森特皆指出，這份協議得以達成，與4月26日在羅馬出席教宗方濟各葬禮期間，澤倫斯基與特普的會談有重大關聯。

「這是梵蒂岡會晤帶來的首項成果，使這場會談具有歷史意義，」澤倫斯基表示。

烏克蘭外交部長西比加（Andrii Sybiha）指出，該協議是雙邊關係中的「重要里程碑」，有助於強化烏克蘭經濟與安全。

（路透社）