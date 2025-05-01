新西蘭極端天氣  多地進緊急狀態 (18:00)

新西蘭氣象局在惠靈頓地區發布紅色強風預警，預警從當地時間1日上午10時開始，將持續到2日凌晨3時。這是今年首次發布紅色預警。惠靈頓平均風速已達每小時87公里，為2013年以來最強；風力最大可達每小時150公里。

惠靈頓機場已取消所有航班。強風還在惠靈頓周邊海域引發最高達11.5米的海浪，往返南北島的庫克海峽渡輪已經取消。氣象和應急部門提醒民眾遠離門窗，注意安全。

新西蘭氣象局說，惡劣天氣可能導致樹木倒伏和碎片飛散，強風還將對電力線路和屋頂造成大範圍破壞，並可能嚴重影響交通、通訊和電力供應。

在南島，豪雨導致部分地區出現洪水、山泥傾瀉災害，部分居民接到疏散通知。據新西蘭氣象局報告，4月30日凌晨至5月1日中午，基督城所在坎特伯雷地區局地累計降雨量已達100至180毫米，個別地區降雨量已超過當地月平均水平的兩倍。

新西蘭應急管理與恢復部長米切爾在1日的新聞發布會上說，基督城已進入地方緊急狀態。此外，附近的塞爾溫市、班克斯半島也先後宣佈進入緊急狀態。

暫無極端天氣造成人員傷亡的報告。氣象部門預計，這一輪強風豪雨將在2日減弱。

（新華社）