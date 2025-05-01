大阪車撞7小學生  28歲疑犯﹕厭倦一切想殺人 (17:00)

事發於當地周四下午1時30分過後不久，消防單位接獲行人通報，稱「有多名孩童被車撞了」。受害的是大阪市立千本小學的學生，當中有5名2年級生（1名女童、4名男童），3年級生則有2名男童。事發當時並不是集體放學時間。據了解，因為下午沒有課程，這群學生比平常提早放學。目擊者表示，「看到車子向孩童駛近」。

目擊事發經過的孩童和家長表示，「車子歪歪斜斜地行駛，撞倒人之後還拖著他們向前開。有一名女童滿身是血，其他孩子則是擦傷流血」，「司機事發後沒有立刻下車，而是被老師們從車上拖出來的……看起來神情恍惚」。

事故地點位於大阪地下鐵四橋線岸里站西南方約500米的住宅區內，緊鄰千本小學。從電視台的直升機空拍畫面可看到，疑似為受害學生的書包被放置在人行道旁，調查人員正在查看物品。狹窄的道路上停放著數輛救護車，現場拉起了封鎖線。

現場附近停著一輛白色汽車，疑似為肇事車輛，多名警察正圍著車輛調查。

（NHK/中央社）