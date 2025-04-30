烏克蘭總理：「未來24小時」與美簽礦產協議 (23:02)

彭博社較早時引述知情人士透露，烏克蘭已準備好最快周三與美國簽署一項自然資源合作協議，此舉將有助於強化雙邊經濟伙伴關係，進而鞏固華府對基輔的支持。

該消息人士指出，協議草案已完成，預計由烏克蘭經濟部長斯維里堅科（Yulia Svyrydenko）親赴華盛頓，與美國財長貝森特共同簽署協議。

然而，《金融時報》其後報道，美烏原訂周三簽署的框架協議在最後關頭遭遇障礙，因雙方對談判中達成的條款出現爭議。

根據彭博社取得的文件草案，協議內容包括設立一個由雙方共同管理的投資基金，專門用於烏克蘭的礦業、能源及相關科技領域項目。美方承諾支持烏方吸引更多投資，也認可基輔希望此協議不與其加入歐盟的目標產生衝突——這是烏方在談判中的一條「紅線」。

文件另指出，美方已同意，僅有協議簽署後所提供的軍事援助，才可計入美國對該基金的投入。烏克蘭總理什米加爾周日表示，美方已放棄原先要求將俄羅斯全面入侵以來提供的數百億美元軍援納入協議的立場。

美烏官員今年4月初簽署合作意向備忘錄，並持續敲定技術細節。根據該計劃，美國將擁有該重建基金中可轉移收益的優先索賠權，且基金由華府主導管理。

今年稍早，雙方曾試圖簽署類似協議，但因烏克蘭總統澤連斯基與特朗普及副總統萬斯在白宮會面時發生衝突而破局。澤連斯基上周六在教宗方濟各葬禮前曾與特朗普在梵蒂岡一對一會談。

(彭博社／路透社／金融時報)