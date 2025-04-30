期間限定「教宗缺位」郵票開售 (17:00)

所謂的「教宗缺位」（sede vacante）郵票印有梵蒂岡在兩任教宗期間用於官方文件的圖案，也就是兩把交錯的鑰匙，但沒有教宗的冠冕。這些郵票已於周一（28日）開始販售，僅生效到新教宗在聖伯多祿大殿的陽台露面為止。

在那之前，這些郵票可被用來寄送信件、明信片與包裹。在聖伯多祿廣場對面經營收藏品商店的桑塔羅薩（Francesco Santarossa）說：「隨著新教宗選出，這些郵票將失去郵票面值，但收藏價值將上升。」

梵蒂岡印製4款面值的郵票：分別是1.25歐元、1.30歐元、2.45歐元與3.20歐元，上頭印有「梵蒂岡」

（Citta del Vaticano）以及「教宗缺位2025」（Sede Vacante MMXXV）字樣。

教宗缺位郵票的發行年代可追溯至1939年。所有郵票都印有相同圖案：3名天使在白色雲朵的背景下舉起一個頂罩，遮蔽象徵教宗權力的鑰匙。

5月7日起，合資格的樞機將齊聚一堂選出方濟各的繼任者。

（中央社）