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克什米爾緊張升溫 巴基斯坦稱擊落印度無人機 (23:11)

巴基斯坦國營電台周二（29日）報道，軍方在克什米爾印巴實際邊界一帶擊落一架印度無人機。一周前，印控克什米爾發生多年來最致命的槍襲平民事件，造成26名遊客死亡，事後當地一個武裝組織認責，而該組織隸屬根據地在巴基斯坦的伊斯蘭恐怖組織「虔誠軍」，引發印巴新一輪外交風波。

法新社報道，印度軍方表示，雙方連續5天於夜間在沿印巴控制線地區交火。印巴控制線是巴基斯坦與印度目前在克什米爾（Kashmir）實際控制地區的分界線，雙方都在喜馬拉雅山區的該高海拔前哨部署重兵鎮守。

巴基斯坦方面迄未證實印方上述交火說法，不過國營巴基斯坦廣播公司（Radio Pakistan）報道，軍方擊落一架印度「四軸飛行器」（quadcopter），並說印方此舉侵犯巴方領空。巴廣報道，該架無人機試圖在印巴控制線一帶賓貝爾（Bhimber）地區馬納瓦區段（Manawar Sector）沿控制線作偵察。

印度表示，巴基斯坦陸軍在28日、29日於夜間以小型武器朝控制線另一側開火，這些槍炮駁火來自印控克什米爾庫普瓦拉（Kupwara）和巴拉穆拉（Baramulla）地區以及阿克努爾（Akhnoor）區

段的另一側。

印控克什米爾4月22日發生造成26人喪生的恐襲事件，印度指控巴基斯坦背後支持襲擊。巴基斯坦政府否認上述指控。自22日事件後，兩國在克什米爾地區交火、在外交上唇槍舌劍、驅逐對方公民並且下令關閉邊界。

（中央社）

相關字詞﹕印巴局勢；克什米爾；交火 印度；巴基斯坦；編輯推介

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