明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時國際

印太緊張 石破茂訪馬尼拉增進日菲安全關係 (21:58)

周二起訪問菲律賓兩天的日本首相石破茂會見菲律賓總統小馬可斯。在印太地區緊張持續升溫下，日、菲這兩個美國的亞洲盟友尋求提升安全和經濟關係。    

石破茂周二接近傍晚抵達菲律賓總統府馬拉坎南宮（Malacanang Palace），由小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）內閣成員迎接，並接受儀仗隊迎賓。 

小馬可斯和石破茂可望根據兩國間的「強化戰略伙伴關係」深化國防和經濟合作，會談重點則將聚焦東京對馬尼拉提供安全援助，以及得以在對方領土部署部隊的一項具里程碑意義的軍事協定。

日本在亞洲首度簽署的《相互准入協定》（Reciprocal Access Agreement），將為作戰訓練和災難應變所需的裝備和軍隊進入放寬限制，以促進兩軍順利合作。這項協定已獲菲方批准，仍待日本國會通過。

日本駐馬尼拉大使館指出，會談重點也將提倡自由開放的印太，以及維護以規則為基礎的國際秩序，反映出這兩個海洋國家就安全議題進行合作的重要性正與日俱增。  

石破茂去年出任首相，此次是他首訪菲律賓，時間適逢日本參與菲美部隊正在舉行的「肩並肩」

（Balikatan）聯合軍事演習。石破茂寫道：「由於區域安全情勢日益嚴峻，我們兩國與共同盟友美國的關係，也變得更加重要。」

（路透社/中央社）

相關字詞﹕日菲關係；石破茂；小馬可斯 編輯推介

上 / 下一篇新聞