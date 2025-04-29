印太緊張 石破茂訪馬尼拉增進日菲安全關係 (21:58)

石破茂周二接近傍晚抵達菲律賓總統府馬拉坎南宮（Malacanang Palace），由小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）內閣成員迎接，並接受儀仗隊迎賓。

小馬可斯和石破茂可望根據兩國間的「強化戰略伙伴關係」深化國防和經濟合作，會談重點則將聚焦東京對馬尼拉提供安全援助，以及得以在對方領土部署部隊的一項具里程碑意義的軍事協定。

日本在亞洲首度簽署的《相互准入協定》（Reciprocal Access Agreement），將為作戰訓練和災難應變所需的裝備和軍隊進入放寬限制，以促進兩軍順利合作。這項協定已獲菲方批准，仍待日本國會通過。

日本駐馬尼拉大使館指出，會談重點也將提倡自由開放的印太，以及維護以規則為基礎的國際秩序，反映出這兩個海洋國家就安全議題進行合作的重要性正與日俱增。

石破茂去年出任首相，此次是他首訪菲律賓，時間適逢日本參與菲美部隊正在舉行的「肩並肩」

（Balikatan）聯合軍事演習。石破茂寫道：「由於區域安全情勢日益嚴峻，我們兩國與共同盟友美國的關係，也變得更加重要。」

（路透社/中央社）