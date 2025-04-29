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馬耳他黃金護照被裁違法　歐洲法院：歐盟公民身分非商業交易 (19:17)

歐洲法院周二（29日）裁定歐盟成員國馬耳他向外國投資者出售護照的做法，違反歐盟法例和歐盟條約精神，強調獲得歐盟公民身分不應變成純粹的「商業交易」。馬耳他是歐盟最後一個推行「黃金護照」的國家，由於裁決具約束力，馬耳他必須遵守裁決，否則面臨巨額罰款，歐盟國的「黃金護照」時代勢將告終。

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馬耳他2014年推出黃金護照計劃，申請人須一次過投資至少60萬歐元（約530萬港元）、租或購買房產、向慈善機構捐款1萬歐元（約8.8萬港元）及在馬耳他居住3年；若投資75萬歐元（約662萬港元）者，居住要求減至1年。計劃讓購得黃金護照的外國人可成為歐盟公民，在歐盟27個國境內自由出入和居留。馬耳他稱這計劃為國家經濟注入急需的資金。不過，歐盟委員會質疑該計劃違反歐盟法律，因它容許沒有與馬耳他建立「真實」或「事先」聯繫的人獲得歐洲公民身分，亦擔心計劃會帶來貪污、洗錢、逃稅和安全等風險，於2022年入禀歐洲法院。

歐洲法院周二裁定馬耳他的黃金護照計劃違反歐盟法例，稱「成員國不能以預先付款或投資來換取其國籍，亦即歐洲公民身分，因這實質上等同將獲取國籍變成純粹的商業交易」。儘管法院強調各成員國有權決定給予或取消國籍，但必須在符合歐盟法律下作出，指馬耳他的黃金護照計劃「違反真誠合作的原則，並損害成員國之間授予國籍的互信」。（法新社/路透社/彭博社/馬耳他時報）

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