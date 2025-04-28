2024全球軍費達2.7萬億美元　增幅創冷戰結束後新高 (15:54)

報告指出，地緣政治緊張局勢升溫，全球各區軍費都增加，全球超過100個國家，包括軍費頭15大的國家，軍費預算都有增加，尤其是歐洲和中東地區增加速度特別快，部分歐洲國家的軍費出現「前所未見」的增加。

俄烏戰爭加上美國對北約承諾的疑慮，使包括俄羅斯在內的歐洲軍費增加了17%，超越冷戰結束時的水平。俄羅斯2024年的軍費估計高達1490億美元，較2023年增加38%，是2015年的兩倍，相當於俄羅斯國內生產總值（GDP）的7.1%，以及政府支出的19%。

烏克蘭軍費增加了2.9%，達到647億美元，佔烏克蘭GDP的34%，讓烏克蘭成為去年全球軍事負擔最重的國家。美國去年軍費增加了5.7%，達到9970億美元，繼續排在首位，其佔北約總軍費支出的66%，以及全球軍費的37%。

報告說：「各國政府日益重視軍事安全之下，往往就犧牲了其他領域的預算，在經濟和社會支出方面的取捨，可能會在未來幾年對社會帶來重大影響。」（法新社/路透社）