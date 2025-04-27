特朗普稱美艦商船應免費通行巴拿馬運河、蘇伊士運河 (16:01)

特朗普在Truth Social社交平台稱，「如果沒有美國，這些運河就不可能存在」，表示已要求美國國務卿魯比奧立即處理此事。

巴拿馬領土上的巴拿馬運河是連接大西洋與太平洋的要道，美國每年有40%貨櫃運輸需經過該處。目前，美國與中國是巴拿馬運河的最大使用國。特朗普此前多次威脅不會排除使用軍事力量奪取巴拿馬運河的可能性。美國防長海格塞斯本月稍早訪問巴拿馬時曾表示，美國正尋求其海軍船艦「優先且免費」通過巴拿馬運河。

巴拿馬總統穆利諾上周六在社交媒體上發文稱：「《關於巴拿馬運河永久中立和經營的條約》和《巴拿馬運河管理局組織法》規範了所有船通過運河的手續及費用，不存在任何相反協議。有關合作事宜應由巴拿馬運河管理局依據上述規定設定。」

埃及蘇伊士運河則是連接地中海和紅海的要衝。自加沙戰爭爆發以來，得到伊朗支持的也門胡塞武裝宣稱為聲援巴勒斯坦人而開始在紅海針對船舶發動攻擊，迫使多數船被迫繞行非洲南端，增加航程與成本。在胡塞武裝對行經紅海跟亞丁灣的船展開襲擊行動之前，每年通過蘇伊士運河的貨量約佔全球海運貿易總量10%。埃及方面表示，去年蘇伊士運河收入暴跌60%，損失約達70億美元（約546億港元）。（路透社／法新社／新華社）