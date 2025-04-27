關稅戰｜斯洛文尼亞恐被拖累　經濟增長或降0.5% (12:23)

盧布爾雅那大學經濟學院教授姆拉克在近期舉行的研討會表示，當前國際環境「不可預測」，美國政策已使全球秩序發生偏離。「這不僅僅是關稅問題，還破壞了數十年的合作基礎」。他認為在這種不確定的因素影響下，像斯洛文尼亞的歐洲小型出口導向型經濟體很難規劃和投資。

斯洛文尼亞戰略解決方案研究所主任克拉春認為，美國不再被視為可靠伙伴。斯洛文尼亞作為德國汽車零部件供應方，近期因受德國企業預增對美出口而訂單激增。他警告，這種做法可能導致後期庫存過剩、供應鏈中斷，進一步加劇商業環境不確定。

斯洛文尼亞央行在其最新宏觀經濟評估報告中指出，儘管2024年對美出口僅佔斯洛文尼亞國內生產總值（GDP）1.4%，但間接貿易可能帶來大量實際風險。

斯洛文尼亞國內呼籲戰略轉型的聲音日益高漲。當地媒體認為，美國反覆無常的政策為歐洲敲響警鐘，後者應加強與其他全球伙伴合作。（新華社）