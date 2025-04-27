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關稅戰｜斯洛文尼亞恐被拖累　經濟增長或降0.5% (12:23)

斯洛文尼亞經濟學家和商界近日警告，美國一系列保護主義措施正重塑全球貿易格局，美國政策不確定為歐洲國家敲響警鐘，可能對斯洛文尼亞經濟造成嚴重且持久影響。斯洛文尼亞總理戈洛布甚至認為，美國政策對斯洛文尼亞的直接影響雖然有限，但可能通過斯洛文尼亞主要貿易伙伴德國產生更大連鎖反應。斯洛文尼亞央行副行長多倫茨預測，負面影響可能在今年顯現，導致經濟增長下降0.5個百分點。斯洛文尼亞工商會首席經濟學家伊萬茨接受新華社訪問稱，倘貿易衝突持續，可能會導致斯洛文尼亞通脹上升、供應鏈中斷，甚至失業率上升。

盧布爾雅那大學經濟學院教授姆拉克在近期舉行的研討會表示，當前國際環境「不可預測」，美國政策已使全球秩序發生偏離。「這不僅僅是關稅問題，還破壞了數十年的合作基礎」。他認為在這種不確定的因素影響下，像斯洛文尼亞的歐洲小型出口導向型經濟體很難規劃和投資。

斯洛文尼亞戰略解決方案研究所主任克拉春認為，美國不再被視為可靠伙伴。斯洛文尼亞作為德國汽車零部件供應方，近期因受德國企業預增對美出口而訂單激增。他警告，這種做法可能導致後期庫存過剩、供應鏈中斷，進一步加劇商業環境不確定。

斯洛文尼亞央行在其最新宏觀經濟評估報告中指出，儘管2024年對美出口僅佔斯洛文尼亞國內生產總值（GDP）1.4%，但間接貿易可能帶來大量實際風險。

斯洛文尼亞國內呼籲戰略轉型的聲音日益高漲。當地媒體認為，美國反覆無常的政策為歐洲敲響警鐘，後者應加強與其他全球伙伴合作。（新華社）

相關字詞﹕關稅戰 斯洛文尼亞 歐洲 編輯推介

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