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英媒：美中情局副局長兒子為俄作戰 死於烏克蘭 (20:00)

英國《衛報》上周五（25日）報道，美國中央情報局（CIA）負責數碼創新的副局長加利納（Juliane Gallina），其兒子格洛斯（Michael Alexander Gloss）去年在為俄軍參加烏戰期間身亡，終年21歲。

報道引述的訃文提到，格洛斯「以他高尚情懷和戰士精神」，2024年4月4日在東歐邁進其「英雄旅程」期間慘遭殺害，當中沒有提及俄羅斯或他的死因。不過，俄羅斯獨立調查網站iStories指，俄軍外泄的招兵數據庫顯示格洛斯於前年9月簽約入伍，多名格洛斯的熟人等消息指他3個月後被編入負責前線激烈戰鬥的攻擊部隊，亦曾被調派至強襲烏東頓涅茨克州敵軍陣地的空降團。俄羅斯政府後來向其家人通報死訊，但沒有提到死因，只說是在烏克蘭境內死亡。

格洛斯高中時是一名美式足球員，大學時期活躍於性別平權和環保的示威圈子，前年到土耳其協助地震後重建，iStories引述一名熟人稱，格洛斯是在土耳其期間常觀看有關巴勒斯坦的影片，認為他受到陰謀論影片影響，對美國支持以色列心生不滿，並開始考慮到俄羅斯。多名熟人又認為，格洛斯並不熱衷於戰鬥，參與俄軍只為獲得俄羅斯護照並留在當地。

格洛斯的母親加利納於他死前兩個月、即2024年2月獲任命為CIA負責數碼創新的副局長。CIA未有即時回應《衛報》報道。

（衛報）

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