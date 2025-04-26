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淫媒愛潑斯坦案事主羅伯茨自殺身亡　曾稱遭安德魯王子性侵 (16:08)

美國「元首級淫媒」愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）性侵案中最早發聲、被視為最具代表性受害者之一的羅伯茨（Virginia Giuffre，婚前原名Virginia Louise Roberts）周五（25日）在澳洲自殺身亡，終年41歲。羅伯茨曾聲稱在17歲時遭英國安德魯王子性侵3次，最後導致他被逐出王室。暫時未知她自殺原因。

羅伯茨的家人周五發表聲明，確認羅伯茨當天在位於西澳省尼爾加比（Neergabby）的農莊內自盡身亡。家人的聲明形容，羅伯茨是對抗性虐與性販運的戰士，是不少生還者的明燈，惟她最終無法承擔受欺凌的巨壓。

羅伯茨是美國淫媒愛潑斯坦系列案件中最廣為人知的受害者，也是最早站出來要求對愛潑斯坦與其支持者提出刑事指控的人，其勇敢發聲鼓舞了眾多受害者公開講述自身經歷。她指控愛潑斯坦和其女友馬克斯韋爾（Ghislaine Maxwell）將她訓練做性奴隸，為愛潑斯坦和其客戶服務，包括於2001年將當時17歲的她介紹給安德魯王子，隨後更被安德魯性侵3次。她於2021年向安德魯提告，雖然對方一直否認指控，但他最終在2022年同意庭外和解，據傳和解金額達數百萬鎊。

羅伯茨上月30日在社交平台Instagram發文，並附上了一張自己遭遇車禍後臥牀的照片，說：「現時出現腎衰竭，醫生告知只餘下4日生命...我已經準備好走了，只要讓我等到最後一次見到孩子們的時候」。（法新社/路透社/紐約時報）

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