關稅戰｜美韓「2+2」磋商爭取7月初達成所有協議　撤銷對韓關稅、談產業合作 (10:48)

美國財長貝森特、貿易代表格里爾和韓國產業通商資源部長官安德根聯同經濟副總理暨企劃財政部長官崔相穆作為雙方首席代表與會。崔相穆和安德根在會後舉行的記者會上交代成果。

崔相穆表示，雙方就美國對等關稅暫緩期結束（7月8日）之前達成撤銷關稅的「7月所有協議」（July Pakage）、以四大領域（關稅和非關稅、經濟安全、投資合作、貨幣匯率政策）為主開展磋商形成共識。兩國不急於求成，從容有序地磋商。

崔相穆還表示，韓方在會上闡明今後的磋商也要考慮國內政治日程、經貿相關法令、國會配合等多重因素，並請求美方諒解。預計美韓「所有協議」很可能由韓國下屆政府接手完成。

崔相穆稱，雙方此次縮小協商範圍並就今後的磋商日程形成共識，從而建立了雙邊磋商的基本框架。雙方就迅速達成共識表示歡迎，並在友好的氣氛中交換了意見，但未發布聯合新聞稿。

美國財長貝森特在白宮表示，與韓國雙邊會談很成功。他稱，進展比他想像中快，將會下周初就技術問題再磋商。不過貝森特並無就會談內容交代詳情。（韓聯社／路透社）