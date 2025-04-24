土耳其近海強震 伊斯坦布爾逾百人高處躍下傷 (01:47)

法新社報道，當地時間周三下午12時59分，伊斯坦布爾南方的馬爾馬拉海（Sea of Marmara）發生規模6.2級地震（美國地質調查局（USGS）數據）。土耳其內政部長耶里卡亞（Ali Yerlikaya）表示，「（震源）深度約7公里，總共持續13秒」。

耶里卡亞在社群平台X還寫道：「截至下午3時12分，共記錄到51次餘震，其中最大的規模為5.9。」

路透社報道，規模6.2級的地震發生後，伊斯坦布爾歐洲一側持續感受到餘震，市中心公園內聚集了許多人，還有人坐在門口或站在家門外。

伊斯坦布爾首長辦公室表示，地震期間，共有151人因恐慌從建築物跳下而受傷，被送往醫院治療，幸無人傷勢危急。辦公室並稱，伊斯坦堡市中心有一棟廢棄建物倒塌，但無人受傷，市內能源和水利基礎設施未受破壞，但有部分商店關閉。

土耳其2023年2月發生當地近代史上最致命、破壞力最強的地震，當時地震規模7.8級，在土耳其

南部及敘利亞北部造成逾5.5萬人死亡、約10.7萬人受傷。

（法新社/路透社）