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印度克什米爾遊客遭槍擊至少26死　武裝組織認責：對「外來者」感不滿 (14:23)

印度控制的克什米爾地區有「印度瑞士」之稱的小鎮，周二（22日）下午發生針對遊客的嚴重槍擊事件，造成至少26人遇難，17人受傷，是該區近年針對平民的最嚴重襲擊事件。當地一個鮮為人知的武裝組織事後承認責任。

襲擊發生在克什米爾（Kashmir）地區帕哈爾加姆鎮（Pahalgam）附近一處度假區，當地風景山谷優美，被形容為「印度瑞士」。英國《衛報》報道，至少4名槍手於下午3時左右從樹林中出現，近距離向遊客開槍。官員稱，死者中有兩名外國人。法新社引述匿名目擊者說，歹徒「明顯刻意放過女性」，專找男性開槍，部分人更被連開多槍。

一個名為「克什米爾抵抗組織」（Kashmir Resistance）的武裝團體在社交平台承認發動襲擊，稱他們對超過8.5萬名「外來者」定居當地感到不滿，認為這造成「人口結構變化」，「因此，那些試圖非法定居的人將遭遇暴力」。

總理莫迪任內致力推動克什米爾地區旅遊業，根據政府數據，到訪當地的旅客人數由2018年的約1700萬增加至2023年的2200萬人次。雖然克什米爾時有暴力事件發生，但甚少針對遊客。

莫迪在社交平台發文形容事件是恐怖襲擊，並強調政府打擊恐怖主義的決心堅定不移。聯合國秘書長古特雷斯稱，在任何情況下針對平民的襲擊都是不可接受的。（法新社/路透社/紐約時報/BBC/新華社）

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