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即時國際

知多點●如何選教宗？ (17:30)

●誰有資格出任教宗？

候選人必須是男性且是受洗的天主教徒。雖然沒明確要求，但幾乎每名教宗當選前都是樞機。

●誰可投票選教宗？

由120名樞機選出，他們必須未滿80歲。截至1月22日，全球共有252名樞機，其中138名符合有關年齡要求。

●選舉過程如何？

來自世界各地的120名樞機出席閉門會議選教宗首天，先參與一場特別彌撒，之後進入梵蒂岡西斯汀教堂吟唱禱文和聖詩，祈求聖人和聖靈幫助他們選出教宗。投票過程極為保密，選舉期間西斯汀教堂與世隔絕，層層大門上鎖並貼上封條，任何人不得出入，只留一部緊急聯絡電話。投票時，樞機會在紙上寫下其選擇，並放入一個壺中，之後由監票員唱票，每投票一次，西斯廷教堂煙囪便冒一次煙，若冒出的是黑煙，意味選舉尚無結果，若煙囪升起白煙，就表示選出新教宗。

●選舉持續多久？

閉門會議首天只舉行一次投票，之後每天最多4輪投票，得票超過三分之二者當選教宗。若3天後仍無人當選，投票將暫停一天。若再經過7輪投票仍無人當選教宗，則再次暫停投票，餘此類推，直到約12天的投票結束為止。

若經過33輪投票仍無人當選，得票最多兩名候選人將進行決選，與之前幾輪投票不同，兩名決選的候選人不能投票。會議曾持續數月之久，有紀錄以來最長一次為13世紀選出真褔國瑞十世（Gregory X），當時由於內鬥和外部干預，會議從1268年11月持續至1271年9月。不過修改規則後，現在選舉過程往往只需數天或數周，在21世紀至今的兩次會議，分別經4輪和5輪投票便選出本篤十六世和方濟各任教宗。

●誰有可能是下任教宗？

外界猜測可能任教宗的著名樞機包括梵蒂岡國務卿帕羅林（Pietro Parolin）、曾任宗座正義和平委員會主席、加納的樞機圖爾克森（Peter Turkson）、自2019年12月起擔任萬民福音部部長、前馬尼拉大主教塔格萊（Luis Tagle）等。

 

明報資料室

 

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