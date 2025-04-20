方濟各見萬斯後　亮相發表復活節文告 (22:00)

方濟各和教廷屢次批評特朗普政府的多項政策，包括遣返數以百萬計移民和大規模削減國內外福利援助等計劃。儘管萬斯本人2019年起改信天主教，但其觀點跟方濟各頗有差異，例如他曾以中世紀教義來合理化華府移民政策，但方濟各後來罕有地向美國的天主教主教們發公開信，反駁萬斯引用的神學概念。萬斯上周六先會見教廷二號人物、聖座國務卿帕羅林，教廷指「氣氛和諧」，並跟美方就國際形勢等議題交換意見，特別有關於受戰亂影響的國家和政治緊張，以及呼籲加強對移民、難民、囚犯的關注。

88歲的方濟各上月23日才從肺炎康復出院，趁復活節進行出院後首次教宗座駕巡遊，但考慮到健康狀况，他今年不會主持復活節彌撒。

（路透社）