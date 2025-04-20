方濟各見萬斯後　亮相發表復活節文告 (22:00)

今日（20日）是復活節，天主教教宗方濟各中午現身梵蒂岡聖伯多祿大殿露台發表復活節文告，形容加沙局勢「戲劇性並可悲」，對以色列和巴勒斯坦雙方民眾致以慰問，並呼籲各方停火、釋放人質，並為未來和平救助受苦的人。方濟各也有談及「受戰爭摧殘」的烏克蘭，盼耶穌基督賜予和平作為復活節禮物，並鼓勵各方致力尋求達成公平和持久的和平。方濟各在發表文告前，同日早上先接見到訪的美國副總統萬斯，教廷指二人會面短暫，主要是交換復活節祝福。美聯社指萬斯感謝方濟各接見，並表示對其健康改善感高興。
方濟各和教廷屢次批評特朗普政府的多項政策，包括遣返數以百萬計移民和大規模削減國內外福利援助等計劃。儘管萬斯本人2019年起改信天主教，但其觀點跟方濟各頗有差異，例如他曾以中世紀教義來合理化華府移民政策，但方濟各後來罕有地向美國的天主教主教們發公開信，反駁萬斯引用的神學概念。萬斯上周六先會見教廷二號人物、聖座國務卿帕羅林，教廷指「氣氛和諧」，並跟美方就國際形勢等議題交換意見，特別有關於受戰亂影響的國家和政治緊張，以及呼籲加強對移民、難民、囚犯的關注。
88歲的方濟各上月23日才從肺炎康復出院，趁復活節進行出院後首次教宗座駕巡遊，但考慮到健康狀况，他今年不會主持復活節彌撒。