英國科學家發現太陽系外存生物活動最強烈證據 (16:31)

天文物理學家馬杜蘇丹（Nikku Madhusudhan）的團隊表示，兩種化學物質分別為二甲基硫醚（DMS）和二甲基二硫（DMDS），在地球這些物質由海洋浮游植物和細菌所產生。研究人員推算兩種化學分子在K2-18b上的含量，比地球高出數千倍。馬杜蘇丹表示，若這物質跟生命的關聯屬實，那麼K2-18b或充滿生命，這將基本證明生命在銀河系普遍存在。K2-18b的質量幾乎是地球的9倍，體積是地球的2.6倍，運行軌道位於其恆星的宜居帶內，而該恆星是一顆紅矮星（red dwarf），體積不及太陽一半。

不過，有專家質疑K2-18b整體條件是否適合生命存在，以及DMS和DMDS能否可靠地視為生命迹象。馬杜蘇丹團隊探測到兩種物質不等於能證明存在着外星生物活動，但會縮短「人類是否宇宙唯一生命體」疑問與答案之間的距離。（中央社/衛報/BBC）