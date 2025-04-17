英國科學家發現太陽系外存生物活動最強烈證據 (16:31)

英國劍橋大學科學家領導的團隊周四（17日）發表研究結果，表示早前透過韋布太空望遠鏡，在距離地球124光年、位於獅子座的K2-18b行星探測到兩種化學物質的痕迹，而在地球這些化學物僅能由生命產生。研究人員稱，這是迄今太陽系外存在生物活動的最強烈證據。有關研究刊登在《天體物理期刊》（Astrophysical Journal Letters）。
天文物理學家馬杜蘇丹（Nikku Madhusudhan）的團隊表示，兩種化學物質分別為二甲基硫醚（DMS）和二甲基二硫（DMDS），在地球這些物質由海洋浮游植物和細菌所產生。研究人員推算兩種化學分子在K2-18b上的含量，比地球高出數千倍。馬杜蘇丹表示，若這物質跟生命的關聯屬實，那麼K2-18b或充滿生命，這將基本證明生命在銀河系普遍存在。K2-18b的質量幾乎是地球的9倍，體積是地球的2.6倍，運行軌道位於其恆星的宜居帶內，而該恆星是一顆紅矮星（red dwarf），體積不及太陽一半。
不過，有專家質疑K2-18b整體條件是否適合生命存在，以及DMS和DMDS能否可靠地視為生命迹象。馬杜蘇丹團隊探測到兩種物質不等於能證明存在着外星生物活動，但會縮短「人類是否宇宙唯一生命體」疑問與答案之間的距離。（中央社/衛報/BBC）