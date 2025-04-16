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法國至少7監獄遭連環縱火槍擊　司法部長：恐怖主義行為 (16:38)

法國各地有最少7座監獄周日晚至周三凌晨（13至16日）遭連環襲擊，有身分不明施襲者在監獄外放火燒車，亦有監獄遭槍擊。司法部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）周二（15日）形容事件是恐怖主義行為，誓言政府不會退縮。法新社引述消息指襲擊是有組織及預謀，與達爾馬寧的打擊販毒幫派策略有關。

檢察官辦公室及警方消息人士向法新社表示，先是周日晚至周一凌晨在巴黎外圍的塞納-馬恩省有獄長汽車被縱火，其後多數襲擊發生在周一晚至周二凌晨，包括數名手持AK-47自動步槍的人周一晚向土倫（Toulon）附近的一座監獄大門開火。

路透社引述監獄職員工會UFAP稱，有4個地方的監獄外面有汽車被縱火，南錫（Nancy）有獄方人員在家中受威脅，馬賽亦發生企圖縱火事件。到周三凌晨，南部塔拉斯孔（Tarascon）一座監獄外亦有至少兩輛汽車被縱火。報道稱，起碼首6宗個案現場附近都有人寫上法國囚犯權利的縮寫「DDPF」，土倫附近的監獄則有意義不明的「DDFM」。

達爾馬寧周二視察土倫的監獄時表示，襲擊監獄是極嚴重罪行，屬於恐怖襲擊。他稱無法確定襲擊是否與政府打擊販毒行動有關，但表明政府不會在打擊販毒問題上退縮。國家反恐檢察官辦公室表示正調查事件。路透社引述警方消息稱，事件可能涉及極左武裝組織。（路透社/法新社）

相關字詞﹕法國 監獄 襲擊 恐怖主義 編輯推介

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