法國至少7監獄遭連環縱火槍擊　司法部長：恐怖主義行為 (16:38)

檢察官辦公室及警方消息人士向法新社表示，先是周日晚至周一凌晨在巴黎外圍的塞納-馬恩省有獄長汽車被縱火，其後多數襲擊發生在周一晚至周二凌晨，包括數名手持AK-47自動步槍的人周一晚向土倫（Toulon）附近的一座監獄大門開火。

路透社引述監獄職員工會UFAP稱，有4個地方的監獄外面有汽車被縱火，南錫（Nancy）有獄方人員在家中受威脅，馬賽亦發生企圖縱火事件。到周三凌晨，南部塔拉斯孔（Tarascon）一座監獄外亦有至少兩輛汽車被縱火。報道稱，起碼首6宗個案現場附近都有人寫上法國囚犯權利的縮寫「DDPF」，土倫附近的監獄則有意義不明的「DDFM」。

達爾馬寧周二視察土倫的監獄時表示，襲擊監獄是極嚴重罪行，屬於恐怖襲擊。他稱無法確定襲擊是否與政府打擊販毒行動有關，但表明政府不會在打擊販毒問題上退縮。國家反恐檢察官辦公室表示正調查事件。路透社引述警方消息稱，事件可能涉及極左武裝組織。（路透社/法新社）