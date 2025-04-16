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全球葡萄酒消費量降至60年新低　業界憂飲酒現「世代級」變化 (14:09)

國際葡萄與葡萄酒組織（OIV）周二（15日）表示，去年全球葡萄酒消費量降至60多年來新低，在經濟和健康憂慮雙重夾擊下，業界憂飲酒已出現「世代級」變化。

OIV表示，2024年全球葡萄酒銷量為2.142億百升（hectolitre），較之前一年下跌3.3%，是1961年2.136億百升以來的最低紀錄。此外，葡萄酒產量也處於60多年來最低，2024年下滑4.8%至2.258億百升。

OIV的年度報告指出，「除了短期的經濟和地緣政治動盪外，考慮導致葡萄酒消費量下降的結構性和長期因素也重要。」OIV表示，目前消費者購買葡萄酒的價格每瓶比2019至2020年高出約30%，不過自那時整體消費量亦減少了12%。

OIV統計部門主管德爾格羅索（Giorgio Delgrosso）表示，葡萄酒業遭受「完美風暴」的打擊，健康疑慮本來已導致許多國家葡萄酒消費量下降，經濟因素又加劇了困境。他說，雖然特朗普政府暫緩徵收關稅，但之後仍然可能成為震撼業界的另一「炸彈」。

法國零售連鎖集團Nicolas稱，飲酒已出現世代轉變，指人們不再像以往般暢飲，年輕人也較父母一輩少飲酒。（法新社）

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