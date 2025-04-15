明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時國際

助俄作戰華戰俘上記者會 稱望回國 (19:00)

兩名為俄羅斯作戰被俘的中國公民周一（14日）被烏克蘭當局安排出席記者會。他們表明並非是中國政府派遣參戰，而是通過網上廣告加入俄軍，卻沒有預期真的要打仗，重申希望作為未來戰俘交換的一部分返回中國。

33歲的王廣軍（譯音）和26歲的張仁博（譯音）上周二（8日）在烏東頓涅茨克州被烏軍所俘。他們周一身穿迷彩制服，被銬上手銬、由烏兵押送進入基輔一處媒體中心出席記者會。王廣軍表示，他去年夏天失業，見到TikTok招募加入俄軍廣告，之後聯絡到一名中國人中介，對方謂每月可賺20萬至25萬盧布（約1.5萬至3萬港元），並提供相關旅費和文件。他說，原本擬當軍醫，卻被迫拿武器作戰。他又稱，被俘後曾與一名烏兵同處一個戰壕，躲避俄軍攻擊。他表示，那名烏兵助他在一次「噴霧氣體」襲擊中生存下來。張仁博則表示，為了賺錢，他去年12月前往俄羅斯，先獲安排建築工作，道：「我無預期會捲入戰爭」。

他們表示，在軍中通常當苦差，俄軍一直跟他們保持距離，現在希望中國政府能與俄羅斯、烏克蘭交涉，帶他們回中國。

中國外交部發言人林劍周二稱：「中方正在核實有關情況和資訊……我們敦促有關方面精準理解中方的客觀、公正立場，切勿進行政治操弄和炒作。」

（法新社/基輔獨立報）

 

相關字詞﹕編輯推介 俄軍侵烏 僱傭兵

上 / 下一篇新聞