助俄作戰華戰俘上記者會 稱望回國 (19:00)

33歲的王廣軍（譯音）和26歲的張仁博（譯音）上周二（8日）在烏東頓涅茨克州被烏軍所俘。他們周一身穿迷彩制服，被銬上手銬、由烏兵押送進入基輔一處媒體中心出席記者會。王廣軍表示，他去年夏天失業，見到TikTok招募加入俄軍廣告，之後聯絡到一名中國人中介，對方謂每月可賺20萬至25萬盧布（約1.5萬至3萬港元），並提供相關旅費和文件。他說，原本擬當軍醫，卻被迫拿武器作戰。他又稱，被俘後曾與一名烏兵同處一個戰壕，躲避俄軍攻擊。他表示，那名烏兵助他在一次「噴霧氣體」襲擊中生存下來。張仁博則表示，為了賺錢，他去年12月前往俄羅斯，先獲安排建築工作，道：「我無預期會捲入戰爭」。

他們表示，在軍中通常當苦差，俄軍一直跟他們保持距離，現在希望中國政府能與俄羅斯、烏克蘭交涉，帶他們回中國。

中國外交部發言人林劍周二稱：「中方正在核實有關情況和資訊……我們敦促有關方面精準理解中方的客觀、公正立場，切勿進行政治操弄和炒作。」

（法新社/基輔獨立報）