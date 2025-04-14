美17歲少年疑為殺特朗普先殺父母　涉買炸藥無人機　被控謀殺等9罪 (15:16)

根據CNN旗下WISN取得的聯邦宣誓書，威斯康星州17歲少年卡薩普（Nikita Casap）被指在文件和短訊中呼籲暗殺特朗普並推翻美國政府。調查人員相信，卡薩普的繼父和生母在今年2月11日被槍殺，但兩周後才被發現，當時卡薩普下落不明，但繼父的車被盜去。當晚，堪薩斯州警方截獲該車，當時駕駛者正是卡薩普，車內還有面值1.4萬美元（約11萬港元）的100美元紙鈔、價值超過1.4萬美元的珠寶和繼父的一支點357口徑手槍。

警方隨後取得搜查令，發現卡薩普手機內有與新納粹有關的內容，亦有與暗殺總統、製造炸彈和恐怖襲擊等相關的照片和通訊，當中包括一份長3頁的文件，內容提到暗殺特朗普以製造混亂和展開政治革命，「拯救白人」，裏面亦有德國納粹領袖希特勒的照片。信息還顯示卡薩普已付款購買無人機和炸藥以進行襲擊。聯邦調查局（FBI）亦發現疑犯手機內有繼父信用卡和扣帳卡的照片，也有一個銀行戶口的登入名稱和密碼。

卡薩普的一名同學表示，卡薩普向他透露計劃殺死父母，但未有槍械在手，他會與擁槍者做朋友，然後借機偷槍。他又向同學稱，正與一些身處俄羅斯的人聯絡，那些人正計劃暗殺特朗普和推翻美國政府。（CNN/紐約時報）