美新增智能手機和手提電腦豁免「對等關稅」　追溯至10%基準稅率生效日 (22:56)

美國海關及邊境保護局（CBP）上周五（11日）晚上發布對等關稅的貨物豁免清單更新，加入智能手機、手提電腦、硬碟機、電腦處理器和記憶體晶片、半導體製造儀器等高科技產品。其公告指，最新豁免追溯至在美東時間4月5日0時1分起（本港時間4月5日中午12時1分起，即「對等關稅」的10%基準稅率生效時間）以「消費入境」（consumption entry）、或「消費用途的貨倉提貨」（warehouse withdrawal for consumption）名義進口到美國的相關貨物。進口商可對在以上追溯期內進口到美國的新增豁免適用貨物申請退還多收的稅款。

特朗普政府最初公布「對等關稅」措施時，已宣布豁免半導體、醫藥品等個別美國需求龐大的貨物，但特朗普表明擬對半導體另闢關稅。彭博社分析稱，最新做法或意味着特朗普未來仍可能就被豁免的貨物開徵個別稅率的關稅。

（彭博社）