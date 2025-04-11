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大阪世博周六舉行開幕禮　首相石破茂、日皇德仁將出席 (20:32)

2025年世界博覽會（大阪關西世博）將於周六（12日）下午在大阪市的夢洲會場舉行開幕典禮，除了首相石破茂和參與國的代表等之外，日皇德仁與皇后雅子、世博名譽總裁文仁親王及妻子紀子也會出席。

日本公益社團法人2025年日本國際博覽會協會決定於周六下午2時（香港時間下午1時）起舉行開幕典禮，地點在大阪灣的人工島夢洲（位於大阪市此花區）會場內的活動館Shining Hat、EXPO國家日「雷加登」大廳（National Day Hall Ray Garden）舉行。

儀式主題是「再連結（Re-Connect）巡遊、迴響、返回、聯繫」，將安排大阪關西世博大使、指揮家佐渡裕指揮日本世紀交響樂團等演奏，大阪關西世博大使、由小淵健太郎和黑田俊介組成的雙人流行音樂團體「Kobukuro可苦可樂」將演唱官方主題曲《地球的延續》。日本傳統藝術「歌舞伎」演員尾上菊之助等人也會參與表演。大阪府警方周五和周六針對會場周邊的道路、阪神高速公路等實施交通管制。

大阪關西世博有158個國家地區、7個國際機關參加，展期至10月13日為止，預計吸引約2800萬人次進場，估經濟效益近3萬億日圓（約1600億港元）。（中央社）

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