新加坡目標2040年旅遊業收益增1.7倍　正研巿中心興建會展 (14:00)

《聯合早報》報道，掌管貿易關係事務的永續發展與環境部長傅海燕周五為新加坡旅遊局常年旅遊大會致辭時，宣布上述長期目標。她說，新加坡將力求讓旅遊收益的增長步伐，快過到訪旅客人次的增長，其中一個重點是進一步推動會議、獎勵旅遊、大會及展覽（Meetings, Incentives, Conferences & Exhibitions，簡稱MICE）的增長。

她指出，這類訪客的平均消費是休閒旅客的兩倍。未來10年，全球MICE領域的產值預計會翻倍，而亞太區是增長最快的市場之一。她說：「旅遊局的目標是到2040年，爭取將MICE領域的旅遊收益增至目前的3倍。」

報道稱，為提高新加坡的競爭力，當局正探討在市中心興建新的會展中心，以發揮現有MICE設施和市區景點的協同效應。同時，新加坡也將繼續吸引活動主辦方把區域總部設在當地，以增加所舉辦的高影響力活動，也為當地人創造就業機會。

傅海燕表示，樟宜機場第五客運大樓預計在2030年代中期投入運作後，每年可接待乘客可多達5000萬人次，使機場客容量增加超過50%，旅遊局和業界將把握機會推出具吸引力的商業和生活體驗，吸引更多過境和轉機乘客逗留。（聯合早報）