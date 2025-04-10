報告：全球AI數據中心耗電料2030年前倍增　科企擬改用核能供電 (16:47)

報告指出數據中心用電量去年估計約415太瓦時（TWh），相當於全球用電的1.5%，而過去5年數據中心用量每年增長約12%。目前數據中心的電力消耗有約85%來自美國、歐洲和中國。IEA的分析指出以目前的電力消耗增長速度，到2030年或之前，數據中心耗電量將佔全球耗電量約3%，達到約945太瓦時。

近年成為全球焦點的生成式人工智能，需要龐大運算能力處理儲存在巨大數據庫的信息，這意味需要消耗大量電力，亦代表要消耗化石燃料供電。目前數據中心所需能源約30%來自煤炭，但可再生能源和天然氣因成本較低且在主要市場更易取得，佔比將會逐步提高。

大型科企亦漸趨意識到日益增長的能源需求，核能成為其中一個解決電力供求大增途徑。Google去年簽署協議，將利用小型核反應堆供電，以支持在AI競賽中的部分需求，微軟亦計劃使用三哩島的新核反應堆所產生的能源。亞馬遜去年簽署協議，其數據中心用核能供電。（法新社）