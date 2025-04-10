明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時國際

報告：全球AI數據中心耗電料2030年前倍增　科企擬改用核能供電 (16:47)

國際能源署（IEA）周四（10日）發表首份有關人工智能（AI）對能源影響的報告，表示由於推動應用AI，全球數據中心的電力消耗在2030年或之前將增加一倍以上，對能源安全和二氧化碳減排目標帶來新挑戰，但報告亦指出AI為找出更有效生產及使用電力的方式提供機會。

報告指出數據中心用電量去年估計約415太瓦時（TWh），相當於全球用電的1.5%，而過去5年數據中心用量每年增長約12%。目前數據中心的電力消耗有約85%來自美國、歐洲和中國。IEA的分析指出以目前的電力消耗增長速度，到2030年或之前，數據中心耗電量將佔全球耗電量約3%，達到約945太瓦時。

近年成為全球焦點的生成式人工智能，需要龐大運算能力處理儲存在巨大數據庫的信息，這意味需要消耗大量電力，亦代表要消耗化石燃料供電。目前數據中心所需能源約30%來自煤炭，但可再生能源和天然氣因成本較低且在主要市場更易取得，佔比將會逐步提高。

大型科企亦漸趨意識到日益增長的能源需求，核能成為其中一個解決電力供求大增途徑。Google去年簽署協議，將利用小型核反應堆供電，以支持在AI競賽中的部分需求，微軟亦計劃使用三哩島的新核反應堆所產生的能源。亞馬遜去年簽署協議，其數據中心用核能供電。（法新社）

相關字詞﹕國際能源署 人工智能 電力

上 / 下一篇新聞