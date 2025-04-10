向中國製船舶巨額泊港費招反彈 美調整政策 (00:59)

路透社報道，格里爾（Jamieson Greer）出席參議院財政委員會聽證會時表示，相關提案是為了解決美國造船業大幅萎縮的問題。

美國貿易代表署（USTR）對中國在全球造船、海運和物流領域居於主宰地位作調查後，計劃對進入美國港口、由中國建造的船舶徵收高額費用。格里爾指出，這項港口費計劃是「擬議行動或一連串潛在收入」，可用於為在美國造船創造誘因。但他說：「不是全部都會實施，費用不全然會漸增。」

一些航運業界相關人士針對這項計劃作出公開評論。格里爾表示，他也私下會見其中一些人。

拒絕公開身分的3名消息人士告訴路透社，這項港口費計劃可能11月才會實施。

這項計劃受到美國鋼鐵業者和鋼鐵產業工會支持，但是反對的人更多。在聽證會中，農人、能源業者、化學和營造公司、國內船舶營運商無不證稱，這項計劃增加他們的成本，可能導致破產。

國內碼頭營運商也示警，這項港口費計劃可能像COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發初期時那樣地引發供應鏈混亂。

（路透社/中央社）