法極右領袖馬林勒龐出席支持者集會　揚言續追求競選法國總統 (15:45)

56歲的馬林勒龐被指多年來挪用歐盟所提供聘請歐洲議會職員的撥款，支付所屬國民聯盟（RN）法國本地職員的薪金，上周一被判監4年，緩刑兩年，並禁止參選公職5年。民調顯示，馬林勒龐在兩年後的總統大選中支持度領先，法院的判決變相褫奪她的參選權，震驚政壇。馬林勒龐已提出上訴。

在巴黎法院定罪後6天，RN與中間派及左翼團體周日分別舉行集會。馬林勒龐在支持RN的集會上發表講話，形容對她和RN其他黨員的判決罪是「獵巫行動」，「不是司法決定而是政治決定」。馬林勒龐表明不會放棄，並說RN會以美國黑人民權領袖馬丁路德金為榜樣，以和平民主方式抗爭和守衛民權。

總統馬克龍的支持者則在巴黎市郊舉行另一場集會。前總理阿塔爾（Gabriel Attal）說：「偷竊就要付出代價。」他又斥極右攻擊法官和體制，並指美國總統特朗普和匈牙利總理歐爾班開腔支持馬林勒龐，是「史無前例地干預」法國內部事務。 （路透社/法新社/BBC/衛報）