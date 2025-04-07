報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「即時」新聞分類
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
即時國際
2025年4月7日星期一
韓聯社：韓政府擬6月3日舉行總統選舉
(09:01)
prev
next
韓聯社今日（7日）報道，韓國政府暫定6月3日舉行新一屆總統選舉，接替被罷免的前總統尹錫悅。預料國務會議將於明天（8日）敲定確實選舉日期。（韓聯社/新華社）
相關字詞﹕
韓國
總統選舉
編輯推介
上 / 下一篇新聞