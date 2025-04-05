52歲中國女子簽證逾期　在美拘留期間上吊亡 (14:30)

亞利桑那州《圖森哨兵報》（Tucson Sentinel）報道，華盛頓州民主黨眾議員賈亞帕爾（Pramila Jayapal）周三（2日）發表聲明指，該名女子持赴美旅遊或進行商務活動的B-1/B-2臨時簽證到美國，因簽證逾期被拘留。

賈亞帕爾批評邊境執法人員涉嫌虛報已按規定為疑犯進行身心狀況檢查，且事發後醫療人員近2小時才到達現場，延誤救援。賈亞帕爾稱，根據閉路電視片段，該女子在拘留室自製繩索，然後綁在脖子上。

不過，海關及邊境保衛局（CBP）發言人向《圖森哨兵報》表示，該女子3月29日在邊境巡邏站的拘留室中「失去意識」，而她是在閉路電視拍攝不到的浴室自殺。CBP沒有回應身心狀況檢查的指控，報道亦指CBP沒有按照內部政策在有被扣押者死亡時向外公布，而是在《圖森哨兵報》查詢時才發表聲明證實事件。

報道稱，在事發前一天，尤馬地區的邊境巡邏隊宣布，3月26日在加州尼德爾斯（Needles）附近的40號州際公路攔查車輛時，逮捕了兩名分別38歲和52歲的中國男女，並查獲超過22萬美元（約172萬港元）現金。邊境巡邏隊員發現這筆以錫紙包裹、藏在兩個行李袋的現金，以「不具入境資格」為由拘留兩人。官員指出，這筆現金疑似來自非法活動，涉及洗黑錢或其他犯罪行為。（圖森哨兵報/紐約時報）