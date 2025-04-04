尹錫悅彈劾通過　尹錫悅被罷免總統【短片】 (10:26)

憲法法院代理院長文炯培表示，參加彈劾案表決的8名法官全部同意罷免尹錫悅。這是憲院2月25日結束彈劾案庭審最後一場辯論後，時隔38天進行宣判。

文炯培宣讀裁決時指出，尹錫悅動用軍警破壞國會等憲政機關，嚴重侵犯國民的基本權利，明顯違反總統維護憲法的職責。罷免尹錫悅所能產生的維護憲政秩序利益，遠遠大於損失。

法院亦駁回尹錫悅有關「緊急戒嚴屬於警告性質」的主張，認為該說法與《戒嚴法》所界定的戒嚴目的相悖。同時，法院認定尹錫悅曾試圖阻止國會表決解除緊急戒嚴案，意圖動用反諜司令部抓捕主要政治和法律界人士，其行為對民主制度構成嚴重威脅。

法院即時罷免尹錫悅的總統職務後，根據憲法，總統選舉須在60天內進行，外界預期選舉最快在6月3日舉行。（韓聯社）

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