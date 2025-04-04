路透：白宮國安會多名高官被炒 (01:11)

目前尚不清楚這些官員被解職的具體原因，或此次解職是否為永久處分。但其中兩名消息人士表示，有多名官員被告知，他們的背景審查出現問題。

其中一名消息人士補充指出，白宮方面也對相關官員將內部資訊外洩給媒體表示關切；另有兩名消息人士認為，這次撤換行動可能針對那些持有「過度干預主義」外交立場的國安會官員，這些立場與特朗普及其親信的觀點不一致。

消息人士透露，遭解職的高層官員包括負責科技與國家安全事務的高級主任費思（David Feith），以及負責情報事務的高級主任沃爾什（Brian Walsh），以及負責國會事務的布德里（Thomas Boodry）。

白宮國安會對此拒絕置評。

此次人事變動發生在特朗普與右翼陰謀論者盧默（Laura Loomer）於橢圓形辦公室會面後一天。據報道，盧默在會中私下建議總統解僱部分白宮國安會人員。《紐約時報》率先報道了這場會晤，而新聞網站Axios則於周四最早披露了白宮國安會人事異動的消息。

自3月以來，白宮國安會不斷受到負面新聞纏身。當時國安顧問華爾茲（Mike Waltz）誤將一名記者加入一個Signal群組，而該群組中特朗普政府高層正討論一項即將對也門展開的轟炸行動。

（路透社）