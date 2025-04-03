知多點●「對等關稅」計算有公式  專家質疑粗疏乏根據 (21:22)

Δτᵢ = (xᵢ - mᵢ)/(ε＊φ＊mᵢ)

Δτᵢ：關稅率變動幅度

xᵢ：美方出口總額

mᵢ：美方進口總額

ε：進口需求價格彈性，參數值設定為4

φ：關稅對進口價格的轉嫁率，參數值設定為0.25

《紐約時報》、彭博社、新華社等指出，上述公式可簡化表達為：

關稅率變動幅度＝美方出口總額 - 美方進口總額／美方進口總額

將得出的數值除以2，就是「折扣後」關稅率。以中國為例，去年中國對美國的出口總額為4380億美元，美方的貿易逆差為2950億美元。依照特朗普政府的公式得出67%，現除以2，得出「對等關稅」率為34%。

●專家質疑「無中生有」

有美媒與學者指出，特朗普政府推出的一系列「對等關稅」，並非依照先前承諾、對其他經濟體的關稅率與貿易壁壘實施對等回應，而似乎只是粗疏地將「貿易逆差」直接當作「他國對美關稅」，作為計算「對等關稅」的依據。

美國彼得森國際經濟研究所高級研究員、前財政部官員赫夫鮑爾（Gary Hufbauer）告訴新華社記者，特朗普政府對貿易伙伴的「對等關稅」計算方法「毫無根據」，「完全是無中生有」。

美國《紐約客》專欄記者、《大西洋》月刊撰稿人蘇羅維茨基（James Surowiecki）寫道：「我剛剛搞清楚這些虛假的關稅數字是怎麼來的。他們根本沒有像聲稱的那樣，實際計算關稅與非關稅壁壘。相反地，他們只是針對每個國家，將美國對該國的貿易逆差除以該國對美出口總額。」他續寫道：「韓國和美國之間有貿易協定，根本沒有對美國出口商品課徵50%的關稅。歐盟也沒有對美徵收39%的關稅。」

美國馬里維爾學院歷史學教授阿斯特（Aaron Astor）在社交媒體X上發文指，這種算法與「各國實際徵收的關稅」毫無關係，純粹是將貿易逆差粗暴轉換成關稅數字，根本是「以最愚蠢的方式實施的愚蠢政策」。

（紐約時報/彭博社/新華社）