明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時國際

知多點●「對等關稅」計算有公式  專家質疑粗疏乏根據 (21:22)

美國貿易代表辦公室網站列出用於計算「對等關稅」的公式：

Δτᵢ = (xᵢ - mᵢ)/(ε＊φ＊mᵢ)

Δτᵢ：關稅率變動幅度

xᵢ：美方出口總額

mᵢ：美方進口總額

ε：進口需求價格彈性，參數值設定為4

φ：關稅對進口價格的轉嫁率，參數值設定為0.25

《紐約時報》、彭博社、新華社等指出，上述公式可簡化表達為：

關稅率變動幅度＝美方出口總額 - 美方進口總額／美方進口總額

將得出的數值除以2，就是「折扣後」關稅率。以中國為例，去年中國對美國的出口總額為4380億美元，美方的貿易逆差為2950億美元。依照特朗普政府的公式得出67%，現除以2，得出「對等關稅」率為34%。

●專家質疑「無中生有」

有美媒與學者指出，特朗普政府推出的一系列「對等關稅」，並非依照先前承諾、對其他經濟體的關稅率與貿易壁壘實施對等回應，而似乎只是粗疏地將「貿易逆差」直接當作「他國對美關稅」，作為計算「對等關稅」的依據。

美國彼得森國際經濟研究所高級研究員、前財政部官員赫夫鮑爾（Gary  Hufbauer）告訴新華社記者，特朗普政府對貿易伙伴的「對等關稅」計算方法「毫無根據」，「完全是無中生有」。

美國《紐約客》專欄記者、《大西洋》月刊撰稿人蘇羅維茨基（James Surowiecki）寫道：「我剛剛搞清楚這些虛假的關稅數字是怎麼來的。他們根本沒有像聲稱的那樣，實際計算關稅與非關稅壁壘。相反地，他們只是針對每個國家，將美國對該國的貿易逆差除以該國對美出口總額。」他續寫道：「韓國和美國之間有貿易協定，根本沒有對美國出口商品課徵50%的關稅。歐盟也沒有對美徵收39%的關稅。」

美國馬里維爾學院歷史學教授阿斯特（Aaron Astor）在社交媒體X上發文指，這種算法與「各國實際徵收的關稅」毫無關係，純粹是將貿易逆差粗暴轉換成關稅數字，根本是「以最愚蠢的方式實施的愚蠢政策」。

（紐約時報/彭博社/新華社）

相關字詞﹕編輯推介 對等關稅 貿易戰

上 / 下一篇新聞